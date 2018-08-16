美濃區納入茂林國家風景區 地方團體多持正面看法

美濃是高雄重要的農業生產基地，納入茂林國家風景區議案已延燒多年。（記者黃佳琳攝）

2018-08-16 14:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃區是否納入茂林國家風景區公共議題從多年前延燒至今，美濃區公所召開「美濃區納入茂林國家風景區區域共識座談會」，由區長謝鶴琳邀集區內各里長、地方團體、協會、議員、茂管處、市府觀光局等單位，會中地方團體多表正面看法，謝鶴琳說，將再多辦幾場座談會，聽取地方鄉親意見凝聚共識。

座談會上，中圳里長林享達指出，美濃最主要的經濟來源就是農業生產，但生產了要有人來買，若納入茂林國家風景區的管轄範圍，以後就有更多的資源來發展觀光，行銷美濃的農產品、甚至推廣傳統客家特色美食。

而美濃文化產業協會總幹事邱國源則認為，美濃夥房三合院的保存問題、中正湖風景特定區的開發問題應該先解決再來談是否納入；也有民眾提出疑慮，怕納入國家風景區以後管制太多，像房子不能蓋、 油漆不能漆、噴農藥也有限制等。

對此，茂管處長簡慶發解釋，國家風景區與國家公園的界定有所不同。國家風景區屬於觀光事務範疇，包括計畫範圍整體規劃、開發與投資建設執行、觀光活動企畫行銷、觀光環境維護與遊客行為管理等，管轄權不具有強制性。

若美濃納入茂林國家風景區的範圍，每年都能夠挹注相當的經費來協助發展美濃的觀光、行銷在地特色，在人民最關心的限制土地使用方面，不會因為納入國家風景區範圍而有改變，國家風景區管理處不會變成土地的管理單位。