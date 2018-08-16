雄女老師遭教育局股長辱罵「賤人」 校方發表5點聲明

雄女老師遭教育局股長辱罵「賤人」，雄女今發表5點聲明。（翻攝雄女網站）

2018-08-16 13:33

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄女中王姓女老師因拒絕出借演藝廳給高市教育局，遭教育局黃姓女股長在電話中辱罵「馬的！賤人」，引起軒然大波，教育局人員今上午到雄女溝通，雄女事後也發表5點聲明，強調雙方辦理業務都求好心切，過程僅有12分鐘，且對話沒有爭執。

教育局表示，黃姓女股長與王老師在電話結束後，黃有說「馬的！賤人」，但這是她與同仁間的情緒性用語，與此事業務溝通無關，也沒有針對王老師，只因為電話沒掛好，才被王老師聽到，而被誤以為罵王老師。

雄女校方也發出5點聲明：1、感謝各界對學校的關心，學校老師兼任行政工作非常用心，感謝老師的辛苦。

2、關於租借場地部分，本來就有共識，在不影響學校重大活動下，校方都是積極配合教育局租借場地。本案從7月份開始協調，本已由主管會議確定2個時段。本校校慶11/9~11/10。

3、雙方辦理業務都求好心切，訓育組長與黃股長互動只針對業務，表達校慶期間並無權責可以租借，因租借場地需行政會議討論協調，方可定案。過程僅有12分鐘，且對話沒有爭執。

4、此次由於對話窗口有誤導致相關誤會，租借場地窗口是總務主任。

5、本案教育局目前已經開始瞭解。