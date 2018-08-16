台灣人出國愛享受 54％選住4星以上旅館

過半國人遊海外 最愛4星級以上旅館 比亞洲及全球旅客更重住宿品質。（Visa提供）

2018-08-16 13:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕VISA今天公布一項旅遊調查，指出高達54%的台灣旅客出國旅遊時，會選擇入住4星級以上的酒店或旅宿，高於亞太地區和全球的平均數字，可見台灣人對旅遊品質住宿的要求。此外，將近5成的台灣旅客表示最在意住宿花費是否符合預算，其次是安全性、有沒有免費WiFi及住宿旅客評價。

根據調查指出，台灣旅客的出國住宿偏好，「4星級以上的酒店或旅宿」（54%）最受旅客青睞，還有29%的台灣旅客喜歡選擇「1至3星級酒店或旅宿」，17%會選擇青年旅宿、民宿，16%選擇精品酒店，13%選擇服務式公寓或度假別墅，7%借宿親朋好友家。

與台灣旅客相較，僅有44%的亞太地區旅客會選擇「4星級以上的酒店或旅宿」，且「1至3星級酒店或旅宿（34%）」、「青年旅館、民宿（19%）」及「借宿親朋好友家（14%）」的選擇比例都高於台灣民眾。

在出國旅遊偏好上，調查指出，高達73%的旅客偏好經濟艙，20%偏好廉價航空，6%會選擇商務艙，1%頭等艙，而亞太地區旅客僅有66%選擇搭乘經濟艙，「商務艙（10%）」及「頭等艙（4%）」的選擇比例皆高於台灣。