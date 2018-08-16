醫病》水果當正餐吃4天 男子血糖飆高7倍

豐原醫院新陳代謝科醫師林正修（左） 及營養師代理室主任鄭秀英（右）表示，吃水果應適量，不能當成正餐吃。（記者歐素美攝）

2018-08-16 13:36

〔記者歐素美／台中報導〕76歲的黃姓老翁患有糖尿病，最近天氣悶熱沒胃口，竟連續4、5天以水果果腹，結果出現倦怠、拉肚子，到急診室求診，才知血糖竟飆到870 mg/dl，約是常人的7倍幸及早發現就醫，否則恐有生命危險。

豐原醫院新陳代謝科醫師林正修表示，水果並不能當正餐食用，主要是水果的果糖進到體內，會增加肝臟的胰島素阻抗，在正常的情況下，肝細胞接受到胰島素的訊號後就會抑制肝臟的葡萄糖產出；但糖尿病患者則相反，因肝細胞對胰島素產生抗性，不太受抑制，會持續生產葡萄糖並釋放到血液循環裡，使得血糖上升，致容易因血糖飆高，威脅生命。

黃姓老翁患有糖尿病，平常規律服用藥物控制胰島素，以為吃水果並不會影響血糖，一連4、5天將水果當成正餐食用，結果造成身體脫水、倦怠、拉肚子，血糖也飆到870 mg/dl，如果再拖延就醫，恐怕導致酮酸中毒，影響生命安全，幸住院治療1週，血糖即重新調回胰島素控制範圍。

豐原醫院營養科代理主任鄭秀英表示，糖尿病患者正常的水果量是1天2份，如5顆荔枝為1份、8分之1片的鳳梨為1份、1根小香蕉為1份，可挑選2種水果在同一天吃，一天如果吃了20顆荔枝等於吃了1碗飯量，血糖也會跟著飆升。

林正修表示，夏天不少民眾因吃不下飯，而將水果當正餐吃，導致血糖不穩就醫；為有效控制血糖，當令水果還是要適量為宜。