圓夢！70歲小黃司機不離棄 跟植物人妻辦婚禮

朱明仁為妻子戴上大戒指後，輕輕地在妻子額頭上親吻。（記者王秀亭攝）

2018-08-16 13:12

［記者王秀亭／台東報導］「一直欠老婆公開婚禮，終於圓夢補辦！」在創世台東院的精心策劃下，70歲小黃司機朱明仁今天在院內穿過氣球拱門、走上紅毯，送上象徵愛情的玫瑰花束，並在癌末岳母的見證下，為46歲植物人妻子黃怡雯戴上大戒指，讓這段忘年之戀更加圓滿。

難得穿西裝、打領帶的朱明仁，婚禮開始前難掩緊張情緒，看著披上婚紗的老婆，一如往常，深情地為其整理儀容，親撫著雙手回憶，告訴老婆「欠你的婚禮，創世要幫我們補辦了。」

朱明仁回憶，十多年前春天的某日，黃怡雯照顧完住院的弟弟，準備從台東基督教醫院搭計程車回鹿野龍田老家，剛好坐上由他駕駛的計程車，兩人一路從台東聊到鹿野，開啟了這段年紀相差24歲的忘年之戀。

黃怡雯喜歡朱明仁的成熟、人老心不老的生活態度，朱明仁認為「小雯」活潑、好客，還很勇敢，願意愛上年紀相差20多歲的大叔，「應要彼此珍惜」，兩人相識不到1年就到法院公證結婚，卻遲未舉辦婚禮。

好景不常，黃怡雯6年前因病進行多次腦部手術，成了植物人，朱明仁扛起照顧之責，白天開計程車，晚上犧牲睡眠，為病榻妻換尿布、抽痰、拍背，最終不堪長期勞累，創世台東院將黃怡雯接進創世照顧，朱明仁依舊每晚到病床旁報到，為妻拍背、按摩。

創世台東院長王玉鳳說，聊天過程得知兩人當年只有公證結婚，沒辦婚禮，又見朱明仁每天深情探視妻子，深受感動，才決定在七夕前，為兩人補辦婚禮。

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創世台東院今天有場溫馨的婚禮。（記者王秀亭攝）

朱明仁（左）走過紅毯，將玫瑰花束送給植物人妻子。（記者王秀亭攝）

創世台東院為朱明仁（前中）、黃怡雯（前右）補辦婚禮，黃怡雯的癌末母親（前左）也前來觀禮，也了卻一樁心願。（記者王秀亭攝）

婚禮過程中，朱明仁不時注意到妻子的狀況，為妻子調整姿勢。（記者王秀亭攝）

朱明仁每天都會到創世台東院照看植物人妻子。（記者王秀亭攝）