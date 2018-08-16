北市推停車費智慧支付 年底前寄9折優惠

台北市為鼓勵民眾以智慧支付繳納停車費，年底前給予9折優惠。（記者黃建豪攝）

2018-08-16 13:01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市民眾繳交路邊停車格費用，絕大部分是透過超商繳費，但超商繳費每筆得收取3.8元的手續費，為此，台北市政府加強推廣智慧支付繳費，從今天起截至今年底，透過合作業者的APP進行智慧支付，可享停車費9折優惠，業者另有加碼回饋優惠，以民眾繳交停車2小時停車費為例，超商代收需繳納63.8元，智慧支付只要54元。

台北市停車費繳納方式，有四大超商、美聯社、銀行、電信公司、停車管理處、全國繳費網、智慧支付等多種管道，但根據審議部統計，超過8成民眾都選擇超商繳費，造成超商因人力、系統成本增加，兩度調漲手續費，而台北市長柯文哲實施路邊停車格全面收費以來，2017年超商代收的手續費多達2700萬筆，當前手續費每筆3.8元，一年超商代收費用就超過1億元。

停管處今天上午則召開記者會宣布，台北市政府，目前共與7家APP業者合作代收路邊停車費，民眾只要下載任一業者的APP，並用於繳納停車費，從8月16日至12月31日，可停車費享9折優惠活動。

而目前7家合作APP業者，共包含：歐付寶、街口支付、停車大聲公、Pi行動錢包、橘子支付、愛貝錢包與friDay錢包，其中 歐付寶、街口支付、停車大聲公、Pi行動錢包皆已寄出加碼優惠。

以停車大聲公，於8月底前繳交停車費為例，首筆可享6折優惠、第二筆起每筆回饋10％停車金，並限額限期回饋停車金與加碼金。