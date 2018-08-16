勞動部當媒人 牽起「台灣水色」負責人一世情緣

2018-08-16 12:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕學設計的鄭雅純，2013年因勞動部多元就業開發方案計畫進入新竹縣九讚頭文化協會，不但成功協助協會打造「台灣水色」品牌，也因與理事長吳界朝夕相處、相識相戀，5年來先後完成結婚生子的人生大事；時值七夕情人節，他們感謝勞動部如「媒人」般牽起兩人一世情緣。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心主任劉文菁表示，竹縣九讚頭文化協會是國內少數採用公益創投觀念成立的非營利事業團隊，並成功打造「台灣水色」手作布包品牌，具豐富的業界創新及創業實務經驗，在內灣商圈闖出自己的一條路。

因此，邀該協會即日起進駐竹北就業中心，每週五提供協助創業諮詢服務，現場並有擂茶體驗及青年創業成果展示。

即日起到10月底，求職民眾只要完成創業諮詢，並在「職涯探索與諮詢」、「履歷健檢服務」及「人資顧問團產業諮詢」服務中任選一項體驗，即可獲得限量體驗禮。

吳界表示，本身學金融財務，畢業後選擇留在橫山故鄉，接協會理事長的棒子後，希望提高偏鄉的工作機會，因緣際會獲得橫山國中汰舊針車後，結合擁有數十年車縫技藝的媽媽們，一步步催生台灣水色。

「創業也是一項選擇！」對於求職民眾，吳界除了分享打造品牌經驗，也請有意創業者先問自己「你想做什麼」、「你擁有什麼」、「該做什麼準備」，釐清這些再決定是否創業。

時值七夕情人節，吳界和鄭雅純感謝勞動部「媒人」，為他們找到彼此的終身至愛，老公也貼心的送上情人節禮物，讓雅純擁有彈性工時，以便兼顧工作與家庭。