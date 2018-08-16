屏衛生局冰品抽驗 2件複查未過開罰

2018-08-16 12:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏縣衛生局今天公布抽驗40件業者名單，其中有10件不合格，不合格的飲冰品中不乏連鎖速食業龍頭「麥當勞」所使用的冰塊，及觀光客到訪必吃的在地美食「燒冷冰」，不過多數業者遭檢出不合格後，多順利通過複驗，衛生局表示，複驗後仍有2件不及格，將依法處辦。

屏縣衛生局指出，10件不符規定產品分別因衛生指標菌大腸桿菌群或生菌數超量，包括阿倫冰店（潮州新生路）「綜合燒冷冰」、涼水舖冰飲店（萬巒鄉佳興路）「八寶冰」、大苑子（屏東市民生店）「食用冰塊」、小乃紅茶冰（里港中山路）「食用冰塊」、鮮茶道（里港鄉中山路）「食用冰塊」、可香豆花店（屏東市勝利路）「珍珠」「芋圓」、功夫茶（屏東市林森路）「綠茶」、麥當勞（環球購物中心）「食用冰塊」、貢茶（潮州鎮長興路）「烏龍茶」。

複驗後仍未通過的為萬巒鄉佳興路「涼水舖冰飲店」及里港鄉中山路「鮮茶道」，屏縣衛生局。

衛生局表示，冰飲品製造過程中，原料或設備及器具、盛裝器皿及從業人員的個人衛生等都有污染可能，消費者食用含有生菌數、大腸桿菌群超量的冰品飲品，恐造成腸胃不適，抽驗後不符規定者已責令業者限期改正，改正後也已完成複驗，複驗未通過者將依食品安全衛生管理法，裁處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

屏縣衛生局也表示，抽驗結果公佈於屏東縣政府衛生局網站及衛生福利部食品藥物管理署食品藥物消費者知識服務網，民眾可逕至該網站參閱屏東縣政府衛生局網站；如有食品安全衛生問題，可電洽屏東縣政府衛生局食安專線：（08）7362596。