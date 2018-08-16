暑假最大ACG盛事 漫博尬電競佔領世貿（圖輯）

第19屆漫畫博覽會上午開幕，漫畫、動畫跨界與電競實況圈攜手，漫迷搶進。預估5天展期可望衝破55萬人次觀展。（記者廖振輝攝）

2018-08-16 12:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕暑假最大ACG跨界盛事－第19屆漫畫博覽會上午開幕，今年除了漫畫、動畫等，還跨界與電競實況圈攜手，祭出120家廠商逾千攤位，將台灣泛娛樂力量團結，同時不缺日本動漫、電影及偶像魅力，如超夯女團「乃木坂46」及知名動畫導演細田守紛紛加持，預估5天展期可望衝破55萬人次觀展。

中華動漫出版同業協進會理事長黃詠雪表示，今年漫博主打「世界無限」，並推台灣原創IP媒合，在展區集結100個台灣原創IP作品，另有廠商推漫畫原創大賽等挖掘動漫新星，更首度和電玩界結合，團結台灣ACG（動畫、漫畫、遊戲）能量，希望將台灣泛娛樂實力推廣到國際舞台。

文化部次長丁曉菁也說，上午外頭細雨，卻不影響漫迷熱情燃燒，自己小時候也愛看少女漫畫，如今也因工作而重回漫畫懷抱，政府亦努力推動流行音樂、影視、電競、動漫等跨境結合，近期也打造漫畫基地、漫畫博物館，推漫畫輔導金等，讓台灣蓄勢待發的創作能量持續蓬勃發展。

漫博會上午開幕也找來日本知名動畫導演加持，以《未來的未來》一作入圍坎城影展的日本導演細田守現身，他一上台難掩興奮，除了感謝受邀，更深深感受到台灣動漫及電競粉絲熱情，且他自陳以來台灣4次，回憶第1次來台灣就是自己的蜜月之旅，因此對台灣也有非常特別的情感，如今看到會場中充滿活潑、陽剛、興奮的情緒，也希望將這些氛圍傳給眾人。

而漫博會今年也特地跟電競實況圈結合，前電競國手、魔鏡娛樂執行長陳彙中（MiSTakE）也帶來旗下藝人如齊力斷金、貝莉梅、蛋捲、小熊及妮妮等共襄盛舉，陳彙中認為，透過IP可打造影視娛樂，電競實況也能把動漫作品的人物、虛擬角色等透過各種形式發展，十分開心參與台灣ACG界的跨界合作。

漫博預計16日展到20日，預計在世貿一館吸引超過55萬人次參觀，主辦單位表示，今年結合動漫、小說、繪本、電玩遊戲、音樂、戲劇、玩具等多元產業，匯聚120家廠商、超過上千攤位，盼上看2億元商機。

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第19屆漫畫博覽會上午開幕，漫畫、動畫跨界與電競實況圈攜手，漫迷搶進。預估5天展期可望衝破55萬人次觀展。（記者廖振輝攝）

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第19屆漫畫博覽會今在台北世貿一館舉辦，大量漫迷粉絲湧入，主辦單位預估5天展期可望上看55萬人次觀展。（記者吳柏軒攝）

日本知名動畫導演細田守也受邀出席第19屆漫畫博覽會開幕，他回憶自己蜜月就是來台灣，對台灣有特殊情感，對台灣大型動漫活動感到興奮，希望將這份熱情也傳給其他人。（記者吳柏軒攝）

第19屆漫畫博覽會今（16日）熱鬧開幕，主辦單位今年特地與電玩界跨界結合，凝聚台灣ACG及IP能量，攜手推向國際。（記者吳柏軒攝）

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第19屆漫畫博覽會上午開幕，漫畫、動畫跨界與電競實況圈攜手，漫迷搶進，現場熱烈。預估5天展期可望衝破55萬人次觀展。（記者廖振輝攝）