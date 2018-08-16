中元普度拜拜 台南農產促銷水果、5件以上宅配免費

因應中元普度，台南農產運銷公司開始接受訂單，挑選優質的敬果，宅配到府。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-16 12:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆7月的中元節將至，民眾開始張羅系列的普度供品，敬拜的水果不可少，台南市政府的農產運銷公司推出宅配服務，「幫你挑選適合的種類」，除了公司行號之外，社區住戶也合資團購，節省運費，且價格優、品質好，不必花時間到市場採買，一舉數得，訂單湧入。

台南農產運銷公司總經理林勝仁表示，宅配服務以整箱為主，若消費者未指定，則會依照預算需求，幫忙挑選水果，只要5件以上，就能免運費，推出4年以來，深受一般機關團體歡迎。

由於價格合理，品質也不錯，目前一般家庭也開始邀集親朋好友，甚至街坊鄰居等合資團購，讓農產運銷公司宅配到府，可以節省運費，更不用花時間張羅，這2年的社區訂單逐漸增加。

林勝仁說，目前較為當令的敬果，包含酪梨、甜桃、龍眼，還有蘋果、火龍果，以及俗稱「9月檨」的凱特芒果…等，選擇多樣。

林勝仁指出，一般人在中元普度時，當然也有所謂的禁忌水果，例如西瓜與釋迦，比較少人祭拜；至於香蕉、紅李、梨子，若個別選用還可以，但同時上供桌，就有台語諧音「招你來」之說，會盡量避免。