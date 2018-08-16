善用閒置土地 雜亂地化身浪漫小花海成熱門打卡景點

2018-08-16 12:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區何德里銀聯三村何德福德宮旁，原有一塊崎嶇綠地因不平整又無整理雜草蔓延，便成了附近居民遛狗的地方，也留下許多狗大便，造成環境髒亂與異味困擾，何德里長林志雄為此在立委張廖萬堅協助下，爭取市府協助整地並種植樹種，善用閒置土地改善並美化環境，搖身變成最新熱門打卡景點的小花海。

立委張廖萬堅說，已遷移的銀聯三村目前已開闢為停車場，是何德里民最常聚集的地方，尤其何德福德宮香火興旺信徒眾多，一旁籃球場每天都有人來打球，兩處場所常舉辦里內各項大小活動，何安二巷也是早市人來人往，但一大塊綠地長滿雜草閒置一旁未善加利用實屬可惜。

為此在里長林志雄陳情後立即邀集代管單位台中市停車管理處會勘，協調重新整地後種植花博園區內的矮仙丹與雪茄花，近日已陸續完工，加上里長與鄰長志工們的美化布置，雜草叢生的綠地搖變成為最新熱門打卡拍照景點的小花海，西屯區長何國裕得知後更協助爭取設立花博吉祥物石虎家族立牌。

林志雄說，這塊綠地重新整理並配合花博舉行種植與花博園區內相同植栽後，還號召里內鄰長與環保志工一起推廣回收再利用，將約12萬片馬賽克一一黏上拼貼完成花海旁的萬和宮「老二媽馬賽克故事牆」，並利用寶特瓶加以彩繪做成環保風車，與一旁的故事牆相互輝映，不僅能宣傳11月初台中將舉辦的世界花卉博覽會，更能美化環境為台中這座大城市添上新妝。