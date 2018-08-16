大稻埕碼頭死魚影響台北河岸音樂季？陳思宇：確實擔心異味

水幕煙火秀。（北市觀傳局提供）

2018-08-16 12:12

〔記者楊心慧／台北報導〕2018台北河岸音樂季明起至19日在大稻埕碼頭登場，但日前淡水河出現上萬條死魚，飄到北市大稻埕碼頭水岸，台北市觀光傳播局長陳思宇坦言，事情發生後很擔心活動受影響，不過這幾天已密切與環境保護局討論，盡量讓民眾不會聞到異味、看到不好的畫面，也向大家保證，河岸音樂祭的活動照常舉行。

每年台北河岸音樂祭總是吸引大批民眾前往，不過近日大稻埕碼頭一帶出現上萬條死魚，疑似氣溫偏高、溶氧低造成，碼頭外圍因此有撲鼻腥味，縱然環保局已連日打撈、清理魚屍，但周遭環境的氣味依然嗆鼻。

陳思宇坦言，確實擔心撲鼻氣味造成民眾不適，但環保局有提出解決辦法，雙方密切合作，盡量不讓民眾聞到異味、看到不好畫面，讓民眾能夠愉快的參加活動、欣賞表演。

今年台北河岸音樂季為響應環保，煙火減量，在18日的煙火秀中首度嘗試搭配水幕演出，成另類的「水幕煙火秀」，長度達到5分20秒，其中更有「熊讚掌印」及「LOVE」煙火樣式，讓民眾看個過癮。在煙火秀的同時，還會播放浪漫情歌「浪漫來襲」及電音金曲「眉飛色舞」，將氣氛帶到最高點。

另外，觀傳局規劃互動小遊戲，若完成挑戰可獲得USB小電扇、明信片、扇子等限量好禮，也準備了河岸拍貼機，只要加入「台北市政府」官方LINE好友，即可現場免費體驗。19日為熊讚生日，當天下午3時將舉辦慶生活動，歡迎熊粉共襄盛舉。