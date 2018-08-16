用新台幣讓愛心中秋禮盒下架！南市目標2.2萬盒

2018-08-16 12:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今（16）日為身心障礙福利機構代言，呼籲各界揪團訂購秋節禮盒，去年成功達成660萬元，今年加碼拉高至750萬元目標。

今天宣傳促銷會，在永華市政中心2樓中庭舉行，邀請南市9家身心障礙福利機構現場展示，代理市長李孟諺亦率先帶頭認購200盒中秋禮盒，立委黃偉哲及各界民代與企業團體加入支持行列；還有身障朋友裝扮成嫦娥及月兔熱情當起促銷代言人炒熱現場氣氛。

李孟諺表示，南市截至今年6月底身障人口總數為9萬7282人，市府團隊努力從不同面向來照顧與支持身心障礙朋友的各種需求，讓弱勢族羣朋友生活可以更加無礙。

李孟諺表示，社福機構學員親自手作各式的蛋黃酥、綠豆椪、餅乾及禮盒等，都是送禮的好選擇，歡迎民眾與企業團體，持續用愛心支持他們用－技之長生活。

南市社會局長劉淑惠說，今年身障秋節禮盒促銷預定目標值希望能突破750萬元，盒數達到2萬2000盒，為增加宣傳管道，開發不同的購買族群，今年社會局也特別連結「生達化學製藥公司」及「好農時代」兩家社會企業行銷平台，以更多元的管道，協助宣傳台南市身障機構秋節禮盒商品目錄。

社會局強調，參加展示的身障機構秋節產品都是經由衛生單位檢驗合格，市府積極推廣「買月餅也做愛心」概念，人間溫暖常伴月娘嫦娥。