廢止徵收學校用地給華德福？ 宜縣府：國中小用地不能給高中

2018-08-16 12:03

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣五結鄉興中國中餘裕空間，縣政府擬租借給缺乏校舍的縣立慈心華德福實驗高中使用，有人質疑，縣內將申請廢止徵收的學校用地不少，卻不給華德福，縣府為何非要興中空間不可？宜縣府回應，縣內未使用且即將廢止徵收的學校用地，都是國中小用地，依規定不得給高中使用。

興中有47年歷史，受少子化衝擊，縣府通盤評估後，原研擬廢校，因反彈過大，縣府決定讓步，決定將行政大樓2、3樓餘裕空間，租借給華德福使用，但風波仍未平息，抗議與反彈聲浪未曾停歇。

有人質疑，受少子化影響，縣內明明有多筆即將廢止徵收的學校用地，縣府為何不給華德福興建新的校舍，而非租借興中空間不可？外界反彈聲浪這麼大，2校放在一起，一定會相互干擾、排擠，縣府何不另尋其他方案？

宜縣現階段有5塊已徵收卻未使用的學校用地，其中4塊縣府將向內政部申請廢止徵收；地政處長黃志良解釋，縣內已徵收的學校用地，徵收目的都是興建國中小，依土地徵收條例規定，徵收必須符合徵收目的的使用，這些國中小用地就不得興建高中，給華德福使用。

黃志良指出，且依條例規定，徵收後的土地也不得未按目的使用就變更用途，也就是說縣內剩餘還未使用的國中小土地，在未興建國中小前，土地使用目的也不得變更，如此就只能將現有國中小廢校，土地才有機會變更給華德福使用，但這個方案已不可能。

教育處表示，受少子化影響，縣內不可能再新蓋國中小，加上依規定不能變更土地使用目的，這些土地都已徵收20年以上，長年荒廢，每年維護費用還高達80萬元，所以才會打算廢止徵收，還地於民，出現廢止徵收學校用地，卻要盤點餘裕空間的矛盾現象。

教育處指出，由於現今縣內土地價格過高，如果要重新徵收一塊高中用地來興建校舍，不談興建校舍的經費，光徵收土地的費用就過高，加上少子化影響，教育部也難以給予興建學校的相關補助，現階段來看，盤點餘裕空間給華德福，是解決校舍不足問題的最佳方案。