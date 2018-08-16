台中文心路路平工程近尾聲 沿線通學步道陸續完工

2018-08-16 11:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市文心路路平工程進入完工倒數階段，人行道拓寬部分正加速進行中，由於沿線有多所學校，因應9月初開學，文心路興安路口旁的四維國小周邊人行道工程，預計8月24日即可完成；文心國小、文華高中等校人行道也將於開學前完工，大新國小人行道拓寬工程則已在今年2月完工。

建設局表示，配合捷運綠線工程進度，該局以分段施工方式進行「汰管、人本步道、路平」三合一工程，希望縮短文心路路平整體工期，其中，文心路人行道拓寬工程兩側全長共約20公里，包括公益路至大墩七街、昌平路至崇德路等路段均已完工。目前工程加速進行中，希望讓周邊影響降至最低。

文心路沿線有多所學校，建設局長黃玉霖表示，建設局在進行文心路工程時，將沿線學校周邊的人行道也一併納入工程改善，過程中並與各學校逐一現勘與協調，希望整體完工後，為學生打造更安全及舒適的通學步道和環境。包括四維國小、文心國小、文華高中等校均可在開學前完工，大新國小人行道拓寬工程則已於今年2月先行完工。

建設局指出，未來人行道拓寬後，全線規劃行人優先、人車共用的人行空間，並打造無障礙人本環境，路口街廓兩側設計全扇形無障礙斜坡道，並為視障者設置定位點，提高視障民眾行經路口的安全性。