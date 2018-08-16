南市動保處官網增協尋區 找毛小孩更方便

南市動保處官網增設「寵物遺失申報協尋專區」，家有毛小孩走失，飼主上網留下資料，可增加尋獲機會。（記者王涵平翻攝）

2018-08-16 11:20

〔記者王涵平／台南報導〕南市動保處官網增設「寵物遺失申報協尋專區」，家有毛小孩走失，飼主上網留下資料，可增加尋獲機會。

動保處表示，推廣或稽查寵物登記時，常常碰到飼主反映，毛小孩在家中，不輕易帶出門，所以沒有走失問題，做為拒絕登記藉口，但網路上卻常看到走失協尋的公告，毛小孩一走失，飼主心急如焚。

動保處特別在官網首頁開闢寵物遺失協尋專區，飼主可自行下載申請表格，填寫遺失毛小孩年齡、特徵、遺失時間、地點及聯絡資訊等，並附上犬貓的照片，郵寄到承辦人信箱，經審核後將刋登在協尋專區供民眾查詢，而撿到毛小孩的民眾也可留下訊息，幫助走失的毛小孩早日回到牠們溫暖的家。

動保處強調，尋找走失毛小孩最有效的利器就是寵物登記植入晶片，常接獲民眾送交拾獲的犬貓，晶片一掃即得知失主的聯絡訊息，電話一打失主馬上趕到帶回，頻頻感謝拾獲者。未植入晶片的狗，尤其是品種狗是很容易被拾獲者佔為已有，如果拾獲者帶狗辦理寵物登記，養了一段時間建立親密關係，原飼主想要指認追回的難度會大幅提高。

家中犬貓滿4個月，即應帶家中毛小孩到合約動物醫院，植入晶片並辦理寵物登記，台南市已和特定寵物業者及動物醫院等簽立123家合約登記站，並在本市21個偏鄉設有公職獸醫師駐點服務，增加民眾辦理寵物登記便利性。

依據動物保護法第19條規定，若無晶片經尋獲者，因事證明確，將處以3000至15000元罰鍰。