百攤品牌齊聚大義公園 駁二「嬉啤派對」遇雨順延至10月

2018-08-16 10:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕原本將於本週末登場的駁二「嬉啤派對」，有來自全台11家知名精釀啤酒參與，加上街頭美食餐車、戶外風格選物及原創手作，超過百攤品牌齊聚大義公園，但因近日天侯狀況不佳，活動將將順延至10月20日、21日舉辦。

駁二表示，為了讓大家體驗戶外用餐的悠閒感受，特別規劃了限定活動「嬉式餐桌」，邀請來自北、中、南各地共11家精釀啤酒夥伴，將帶來自家最具代表性的口味啤酒與民眾，例如以蜂蜜啤酒擄獲大眾的「SUNMAI金色三麥」、高雄在地精釀啤酒廠「浪人酒造手作麥酒工房」、以節氣啤酒廣為人知的「啤酒頭」、結合台灣靈魂與法式風格的混血精釀啤酒品牌「福爾摩沙」等。

高雄在地無國界料理餐廳「Le Bon Marche 好市集手作料理餐廳」主廚黃穎創意結合各類食材，設計出一道道精緻的特色料理，佐以海風、藍天、青草地，強調最鬆的用餐體驗，以桌開放訂購。

原本4人一桌的用餐規劃，因為臉友反映，駁二更提供配對湊桌服務，讓想要品嘗美食的單身男女，也有機會在用餐過程認識交流。活動現場還提供塔羅牌餐桌占卜，讓嬉啤的夜晚多了一點神祕驚喜。

駁二指出，「嬉啤派對」要讓民眾在海風、藍天、青草地中享受冰啤美食，以最輕鬆姿態遠離城市喧囂，但高雄地區連日大雨，考量天候因素，將順延至10月20日、21日舉辦，請民眾不要冒雨前來參加活動。