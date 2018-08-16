台南被雨刷出坑洞 崇明路今開挖查原因

南市崇明路及崇明10街路囗開挖了解坑洞原因。（記者洪瑞琴攝）

2018-08-16 10:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市昨日大雨沖刷路面，造成東區崇明10街與崇明路口出現坑洞，1名機車騎士路經不慎而致車輪陷洞，由於崇明路4年前曾翻修，並非老舊路面，疑似附近地下涵管接箱涵有滲漏，工務局慎重起見，今（16）日開挖進一步了解原因。

昨日除了東區崇明路坑洞，永康區大灣路也有1件通報，但因雨沖刷路面造成坑洞，今年6月19至20日，也曾發生東區大同（林森）地下道機車道、安平區建平路及東區東寧路共3處路基掏空坑洞，近3個月破5洞，市府請管線單位自主檢查老舊管線及高風險區，防範未然。

工務局表示，一般道路通常5至10年會翻修維護，但若是車輛行駛頻繁，翻修時間會再縮短。

崇明路因非老舊路面，初步研判疑似地下涵管接箱涵有滲漏以致泥沙流失，但真正原因尚待進一步開挖了解原因，防範路基淘空。

工務局也說明，路面產生坑洞原因不乏因路面老舊，表面產生裂縫，可能因豪雨入滲，使得表層的瀝青混凝土與底下的基礎分離造成坑洞。

工務局呼籲，該局設置道路修補通報廿四小時專線（06）215-5555，民眾若發現坑洞可即時通報，讓道路破洞能夠迅速處置，減少交通意外，公私協力提升道路緊急搶修與搶險效率。

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