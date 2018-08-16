票房年年差 26年高雄城市芭蕾舞團嘆減場

高雄市城市芭蕾舞團今年全國巡迴表演，八月十八日在高雄文化中心至德堂首站演出19世紀浪漫芭蕾選粹。（記者張忠義攝）

2018-08-16 09:40

〔記者張忠義／高雄報導〕創團二十六年的高雄市城市芭蕾舞團，今年全國巡迴表演選定十九世紀浪漫芭蕾選粹，包括仙女、吉賽兒與四人舞三齣舞碼，八月十八日在高雄文化中心首站演出；藝術總監張秀如憂心指出，近年全國巡演，演一場虧一場，今年被迫只能演出三場次，實非得已。

張秀如指出，經濟不景氣影響下，近年願意購票欣賞芭蕾舞的人大減，今年又有年金改革更是雪上加霜，不得已減為只在高雄、屏東及台中演出，以免虧損擴大。

她感嘆說，城市芭蕾是高雄在地舞團，但票房賣座竟不如台中，希望大家熱情支持高雄站首演，讓高品質的舞團在困境中找到生路。

城市芭蕾舞團推出的舞碼─仙女，是最具浪漫派代表性的芭蕾舞劇，這次演出的是一八三六的版本，該支作品已成為後世演繹仙女的經典範本；至於一八四一年首演於法國的吉賽兒，描述年輕愛跳舞的農村姑娘吉賽兒，被喬裝農夫的領主阿爾伯特的風采所吸引，兩人一見鍾情，與村民們歡樂共舞。

而四人舞主要描述十九世紀最負盛名的四位女性芭蕾舞者，最早傳世是透過一位畫家的畫筆，忠實的將四名舞伶曼妙身影留在畫面上。