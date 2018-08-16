暑假做公益 新營區行善團小小志工營結訓

新營區行善團辦理小小志工成長營，23名學子學習分享、自助助人，新營區長魏文貴勉勵小志工有餘力不忘行善，取之社會、回饋社會。（記者王涵平攝）

2018-08-16 09:09

［記者王涵平／台南報導］新營區行善團辦理小小志工成長營，23名學子學習分享、自助助人，兼任新營行善團團長的新營區長魏文貴勉勵小志工要孝順、兼顧學業，有餘力不忘行善，取之社會、回饋社會。

關懷及照顧轄內就讀國、高中子女，新營區行善團為特別規劃於107年暑假期間開辦「勤學勵善-小小志工成長營」，安排學子在社福機構或長照據點參與及提供公益服務，結業式獲頒獎助學金每人2000元。

新營區行善團於104年3月成立，今年小小志工成長營也安排親職教育、災害防救等心靈成長及生活實用相關課程，首日安排南市生命線主任陳瑢娟主講「如何增進幸福力」，透過數字摺紙互動教學方式，落實「自助助人」參與感及喜悅。學員在護鎮社區及姑爺里2處長照2.0 C級巷弄長照站為長者提供共餐挾菜及肩頸按摩等服務。也到大宏王公社區活動中心協助打掃、清潔活動中心內部及周遭環境，讓到中心參與樂齡活動的長者及民眾甚感窩心及喜悅。南市政府消防局第一救災救護大隊新營分隊教官周哲丞也為小志工講授防災教育等生活實用課程。