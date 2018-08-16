南投各農會當「媒人」 農業缺工問題獲解

茶園是南投縣特有的田野風光，惟缺工問題，令茶農頭痛。（記者謝介裕攝）

2018-08-16 08:41

〔記者謝介裕／南投報導〕 改善農業缺工困境，絕非僅止於口頭說說，至少南投縣農會已付諸實現，透過中央「農業缺工好幫手APP」政策，光是7月派遣人力「農務士」，工作的總天數就達1582天，約是6月開辦首月486工作天的3倍，大大降低農友找不到人手的煩惱﹗

唐明皇時期荔枝成熟讓楊貴妃笑了，時下荔枝成熟進入採收期，卻往往叫農友欲哭無淚，原因在於缺工問題嚴重，苦等不到合適的人力幫忙採收，尤其，南投是典型農業縣，加上人口嚴重老化，從茶葉、果樹迄高山蔬菜等各地田園，幾乎是無處不缺工，也成為地方農業發展的一大隱憂。

南投縣農會遂提出「改善農業缺工、人力活化計畫」，在獲農委會准許後，於6月間開始進行人力招幕，短短2個月「農務士」人力資料庫，建檔人數已達124人，以7月為例，總共有113人獲派上工，工作天數合計1582天，平均每人約工作14天，儼然已成農事「好幫手」，深受農友肯定。

南投縣農會總幹事曾明瑞說，此次計畫係結合縣內13鄉鎮市農會共同辦理，並成立「代耕團」組職，依各類產業類別建立列管「農務士」專長，提供農民、農場主及農企業等相關農務單位登記職缺，再透過中央「農業缺工好幫手APP」自動進行配對，主動發送推薦工作通知給符合條件的求職者，提升職缺媒合效率。

曾明瑞進一步表示，該計畫工作的天數，每月以22天為上限，享有團體保險，每月工作獎金上限為4400元、交通補助津貼每日為100元，最高為2200元，即日起至12月底受理申請，農務單位及求職民眾可向縣內13鄉鎮市農會洽詢或透過「農業缺工好幫手ＡＰＰ」查詢。