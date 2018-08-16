租金4444元「四季陰涼」... 台中鬼屋套房租出去了

租屋訊息寫著「廢墟套房，誠徵有緣人」。（圖擷取自網路）

2018-08-16 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕「看房請自備勇敢的心臟...」近來網路上出現一則出租訊息，標題寫著「廢墟套房 誠徵有緣人」，每個月租金4444元，訊息貼出沒幾天，套房已經出租。媒體報導，這間套房位於有「台中鬼屋」之稱的千越大樓，該大樓曾歷經火災，荒廢40年，是網傳的「十大鬼屋」之一。

這則租屋訊息寫著「廢墟套房，誠徵有緣人」，內容提到，屋子外觀老舊但裡面應有盡有，佛心出租。租金每月4444元，押金兩個月，6坪空間有對外窗，「四季陰涼」夏天不需開冷氣，不過為了省公共用電，「走廊有點暗希望你別太挑惕」...附近應有盡有，可開伙、可抽菸，還可養任何「有形無形的寵物」。

此外，也特別註明部分樓層已荒廢20年，前房客請了文關公像坐鎮添加陽氣，順便求事業順利。強調「風水很好」，住過的人事業跟學業都發展不錯。不過建議太陽下山前看房，因為房東不喜歡晚上進來，看房請自備手電筒、勇敢的心臟、好走的鞋...。

《東森新聞雲》報導，該套房位在台中千越大樓，距台中火車站不到200公尺，曾是台中的指標建築，台中第一座溜冰場「巨蛋冰宮」就坐落於此，還有全台首座旋轉餐廳「飛碟屋」，目前大樓進入都更階段。

報導提到，大樓只有5樓還有近10戶居民，1樓也有一些商家，這間套房是房東委託陳姓友人幫忙出租，本來貼紅單，出租兩個月都沒效，沒想到以「廢墟套房」逆向操作，反而短短幾天就租出去。

租屋訊息寫著，大樓有電梯，不過為了省公共用電，走廊有點暗。（圖擷取自網路）

昏暗的走廊。（圖擷取自網路）