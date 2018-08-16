颱風接連生成 吳德榮：午後恐有「劇烈天氣」

吳德榮表示，未來一週東亞仍為「季風低壓環流」所盤據，為多颱型態，午後恐有雷擊、強風及瞬間大雨等「劇烈天氣」。（資料照）

2018-08-16 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕今天受西南風及18號颱風「棕櫚」外圍雲系影響，中南部地區易有短暫陣雨或雷雨，也可能有局部大雨，北部及東北部也有局部短暫陣雨或雷雨。氣象專家吳德榮表示，未來一週東亞仍為「季風低壓環流」所盤據，為多颱的型態，而午後的地表增溫或夜間的陸風環流舉升作用，即可激發對流胞，帶來雷擊、強風及瞬間大雨等「劇烈天氣」。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」發文表示，氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「貝碧佳」剛過雷州半島，偏西進入東京灣，明晨（17日）將登陸越南北部。輕颱「棕櫚」已進入東海將轉偏西，今晚開始影響浙江沿岸，明晨進中國。

最新歐洲中期預報中心模式模擬，未來一週東亞為「季風低壓環流」所盤據，為多颱的型態，「貝碧佳」、「棕櫚」兩個弱颱存在其中，另有兩個「熱帶系統」將先後在關島附近發展，侵襲日本的機率較高。

不過「季風低壓環流」的西南氣流，將為台灣帶來低層水氣及大氣不穩定的狀況，只要午後的地表增溫或夜間的陸風環流的舉升作用，即可激發對流胞，帶來雷擊、強風及瞬間大雨等「劇烈天氣」。

今（16日）起至下週三（22日）「季風低壓環流」盤據西北太平洋，大氣不穩定；午後的地表增溫、夜間的陸風環流皆能激發強對流發展，尤其以午後發生的機率最高，要隨時注意氣象局發布的特報，防範雷擊、強風及瞬間強降雨所造成的淹水。