西南風與外圍雲系雙重影響 中南部慎防大雨

今日台灣受西南風及棕櫚」颱風外圍雲系影響，中南部易有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區也偶有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2018-08-16 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受西南風及18號「棕櫚」颱風的外圍雲系影響，中南部易有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區也偶有局部短暫陣雨或雷雨，氣溫方面，預測各地高溫普遍在32至34度，其中新北市、宜蘭和花蓮地區有機會出現36度左右高溫。

輕度颱風「棕櫚」在今日凌晨2點時，中心位於台北北北東方約630公里的海面上，向西北西方向朝浙江沿海接近，直接影響台灣的機率較低；在關島西方海面的熱帶性低氣壓，目前向西北西進行，未來可能逐漸轉向偏北移動，有發展為輕度颱風的趨勢。

今日空氣品質部分，北部、中部空品區及金門為「普通」等級，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花蓮空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級。

週五（17日）由於西南風加上颱風外圍雲系影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機率，其他地區大致仍以午後局部雷陣雨的天氣為主；週六、週日（18日、19日）受西南風影響，天氣仍不穩定，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 27 ~ 33 26 ~ 31 26 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）