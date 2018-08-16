08/16 各報重點新聞一覽

2018-08-16 06:11

自由時報

接待總統喝咖啡遭中方圍剿 85度Ｃ被迫挺九二共識

中國又對台商進行政治獵巫行動！總統蔡英文「同慶之旅」過境美國洛杉磯，路過85度Ｃ門市喝咖啡，前晚被中國官媒「環球網」批評，中國網民並揚言抵制，中國85度Ｃ昨出面發表聲明，強調堅定支持「九二共識」、秉持「兩岸一家親」信念，並以「台灣當局領導人」稱呼蔡英文，但是85度Ｃ的聲明也遭到台灣網友圍剿，揚言抵制。

詳見接待總統喝咖啡遭中方圍剿 85度Ｃ被迫挺九二共識。

欠稅裝窮 刷卡買賓士露餡

曾姓富商二十年前贈與三名妻妾與子女五千多萬元，未繳分文贈與稅，沒多久亡故，本案二○○二年移送後，行政執行署台中分署找他的繼承人追稅，發覺死者的妻妾子女不是移民、就是追不出錢，奮戰十六年，總算發覺曾男有一名在台女兒曾匯款卅萬美元到澳洲、每月刷卡好幾萬、最近還買賓士新車，祭出管收手段後終讓她吐出兩百萬，同意餘款分期償還。

詳見欠稅裝窮 刷卡買賓士露餡。

西進風險暴增 我金控Q2對中投資減損241億

中國風險攀升，金管會緊盯！根據金管會統計，我國金控今年第二季海外投資減損合計六六四億元，減損部位以中國二四一億元最高，占比達三成六。金管會強調，近期中國經濟有不少隱憂，將持續緊盯金融業對中國曝險與經營狀況。

詳見西進風險暴增 我金控Q2對中投資減損241億。

蘋果日報

惡劣中國 蔡總統買咖啡 85℃被扣台獨

中國實在太惡劣！正在中南美洲友邦訪問的總統蔡英文，13日過境美國洛杉磯時，造訪台灣知名企業85度C當地分店，還買杯咖啡表達支持。不料中國網友、官媒《環球時報》竟刻意將85度C抹黑成台獨企業、發動抵制，逼得85度C發出堅定支持「九二共識」的「被道歉」聲明。企業受中國壓力作出屈辱聲明，總統府痛批中國干擾市場秩序與言論自由的不當作法，應受到譴責。

豪門父愛缺席 不願切身痛重演 王文洋爆5億搶孫

宏仁集團總裁王文洋近來煩心事又添一樁！隨長子王泉仁跟日籍藝人麻衣進入離婚協議階段，《鏡週刊》報導，王文洋有意出價5億元爭取金孫的監護權，卻遭麻衣拒絕，還攜子日本神隱，讓念孫心切的王文洋傷透腦筋。

聯合報

85度C拿抱枕給蔡簽名 陸網友揚言抵制 府這麼回應...

蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，順道拜訪當地85度C門市、購買咖啡，意外成為兩岸話題；大陸網友砲轟85度C是台獨企業，揚言抵制；85度C大陸官網發出聲明，強調堅定支持「九二共識」；總統府譴責，這類侵擾市場秩序與言論自由的作法不當。

慰安婦立像／日「極為遺憾」 外交部：政府未參與

台南市設置全台第一座慰安婦像，日本官房長官菅義偉十五日表示，這與日本政府的立場和至今為止的努力不相容，對此感到極為遺憾，將透過日本台灣交流協會傳達日方立場。我外交部昨也發布聲明，表示重視慰安婦立場不變，將持續與日方協商，並強調設立銅像事宜，「政府並未參與」。

中國時報

當兩岸不再一家親 台商成夾心餅乾

台灣連鎖咖啡店85℃因為蔡英文總統到訪，被大陸網友指控為「台獨企業」，因此發聲明表態支持「九二共識」。其實，台商被迫表態非頭一遭，在兩岸尖銳對立下，民共毫無互信，任何事都可能被無限上綱，而台商又不可能放棄大陸13億人口市場，也不願傷害台灣人民情感，淪為兩岸僵局下最尷尬的夾心餅。

央行表態挺調漲 基本工資23K攻防 今決戰

基本工資審議委員會今日將登場，據了解，月薪部分，預計從2萬2800元（漲幅3.6％）基本盤起跳，但能否「挑戰工商團體天花板」，攻頂調漲5％、至2萬3100元，預料將是今天勞資雙方決戰點；而時薪漲至150元（漲幅7.1％）幾成共識。