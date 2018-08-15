愛河整治最後一哩路工程啟動 預定後年8月完工

2018-08-15 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄代市長許立明今宣布啟動愛河整治最後一哩路再造工程，拍板定案採取公辦重劃方式，並興建2座滯洪池，預計後年8月完工，完成整體開發與整治案，不但解決地方淹水，重塑愛河水岸風華，更帶動地方發展，為地方創造近百億元土地利益。

代市長許立明今與地方民代邱俊憲、沈英章、張勝富、許慧玉等人，視察仁武八卦寮草潭埤，宣佈啟動愛河上游最後一哩路再造工程，將由市府團隊分工合作，同步進行開發與整治，預定後年8月完工，重塑愛河水岸風華。

許立明表示，愛河全長約12公里，源自仁武區八卦寮草潭埤，卻因都市開發只剩下蓄水功能，又部份渠道被填平，造成地方淹水，影響八卦、五和里約2萬人，水利局去年以公辦重劃完成整治，增設1.5公頃北屋滯洪公園。

許立明指出，水利局今年沿北屋排水向上溯源，發現渠道斷面未達2年重現期保護標準，既有渠道寬度狹窄有束縮水流情形，必須保留現有埤塘的滯洪功能，以減緩愛河流域淹水機率，並配合地政局100期公辦重劃、都發局都市計畫變更，打造愛河最後一哩路，重塑愛河水岸風華。

許立明說，整治工程包括興建2座滯洪池，並辦理排水工程，拓寬渠道10至15公尺，整體開發與整治案約18億元，市府以公辦重劃取得用地，可節省15億元經費，只需爭取前瞻計畫經費3億元，更帶動地方發展。

地政局推動整體開發總面積20公頃，都委會已通過都市計畫變更，都發局將於今年8月完成都市計畫變更草案，地政局重劃工程預計明年5月進場施工，水利局進行北屋排水改善拓寬及護岸整治，預計後年8月完成整體開發與整治工程。

水利局說，未來結合水岸綠地空間，提高防洪保護標準，提升整體環境居住品質，原有埤塘保留渠道整治後，除可保有愛河水系源頭，也可保留生態環境，打造愛河最後一哩路。

據了解，市府去年完成北屋排水中下游整治，搭配開發84期市地重劃，帶動周邊土地公告現值上漲3成，每坪市價高達30萬元，未來這個開發案完成後，若以每坪28萬元計算，可望為地方創造近百億元的土地利益。