醫病》新生兒滿臉痘痘喝母奶害的？ 醫師：毫無關連

2018-08-16 00:35

〔記者陳建志／台中報導〕母奶是新生兒最好的營養品，不過部分新生兒在哺育母乳後，出現滿臉都是痘痘、長滿丘疹和粉刺的狀況，有些長輩認為是媽媽產後亂吃東西，「將毒素傳到寶寶體內才會長痘痘」，讓媽媽自責、洩氣不已，小兒科醫師駁斥，新生兒臉部長痤瘡屬正常現象，不但和喝母奶無關，且大部分會在4個月內漸漸消失，家長無須過度恐慌。

亞大醫院兒科部部長林鴻志表示，門診中常碰到媽媽，抱著滿臉長滿「嬰兒青春痘」的寶寶，焦急詢問自己餵母乳，是不是因自己坐月子吃的東西，造成寶寶也受影響，還是因為家裡整理不夠乾淨，讓寶寶幼嫩的皮膚受感染，為此感到內疚自責，甚至因為承受不了長輩的壓力，萌起乾脆不要再餵母乳的念頭，讓人覺得非常可惜。

林鴻志表示，其實新生兒臉上長出的痤瘡通常是暫時性的，一般約在出生的2到4週為高峰期，並在4個月內慢慢消退，寶寶若出現此狀況時，通常不需要治療，只要以清水搭配溫和的嬰兒沐浴用品擦拭，做好日常的清潔就可，不過若是臉部超過半年情況還是沒改善，甚至身上也出現大範圍疹子，就要趕緊就醫查明病因。

林鴻志並提醒，新生兒若臉部出現痘痘，要避免寶寶用手抓破皮，做好臉部清潔後，更不要塗抹乳液，才不會因油脂堵塞在皮膚表面，讓臉部長丘疹的狀況變嚴重，強調只要定期清潔並保持乾燥，寶寶臉部紅腫的狀況就會自然消退。

林鴻志指出，目前新生兒臉部出現痤瘡的原因仍不明，研判是受到母體或自身荷爾蒙暫時影響，也可能是受到皮屑芽孢菌感染，但絕對和喝母乳無關，強調母乳含有上千種營養素，能增強寶寶抵抗力、促進腦部發育，是嬰幼兒最天然的營養品，家人不但不要給餵母乳的媽媽壓力，更要多支持鼓勵，若有問題也可詢問醫師、護理師，千萬不要因恐慌、誤解，放棄最好的母乳哺育。