原住民其實早就跨界外省老兵 春日首度表揚老兵爸爸

馮開明有許多前總統們頒發的勳章證書。（記者陳彥廷攝）

2018-08-16 01:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕原住民跨界「外省老兵」，聽起來異樣，但其實這是台灣原民鄉非常普遍的熔爐文化，屏東縣春日鄉公所今天舉辦父親節表揚大會，會中最特別的就是邀請鄉中仍健在的外省老兵頒獎，養父也是老兵的鄉長柯自強致詞時一度哽咽，他說，原鄉的外省伯伯其實很普遍，但卻是族群融合裡最弱勢的聲音，盼透過頒發「特別奉獻獎」，讓社會知道原鄉裡其實有一群貢獻數十年的老兵們。

春日鄉共6村，歸崇、力里、七佳、古華、春日及士文村共推選出伍恩賜、陳玉吉、李國文、徐玉男、楊志堅及范增等6位模範父親，在頒發模範父親後，也為兩位逾90歲的外省伯伯馮開明和宮崇書頒發「特別奉獻獎」，是春日鄉甚至全國原民鄉首度有這樣的獎項。

國民政府撤退帶來老兵，透過媒人或同鄉介紹到原鄉取妻生子全國皆然，是族群融合中的特別文化，柯自強說，早年原鄉物資缺乏，有穩定收入且每月配給物資的軍人，可說是部落中安定的力量，有人開起雜貨店，有的揉起饅頭煮起麵，用各自的手藝豐富部落生活。

柯自強指出，當時小朋友只能吃到傳統作物山芋、小米，要吃到其他的食物，就非得到住滿了外省伯伯的歸崇老街（今玉山路）不可，可嘗到熱騰騰的外省麵食、饅頭，假若要買文具或稀奇古怪的玩具，街上一應俱全，冬天拿著熱呼呼的三角饅頭，三兩人湊和著吃，當時物資雖貧乏，但卻是更易滿足，也是很多族人心中的溫馨回憶。

96歲的馮開明與春日鄉民馮黃錦雀已結褵58年，在歸崇村經營「開明雜貨店」，雖無招牌，但簡潔擺設殊於一般雜貨店，反而充滿不少軍中合作社之感，在狹窄的玉山路邊，是當地人必光顧的物資集散地，看顧村落近1甲子，夜晚間雜貨店的燈火，就像等著出外船隻回港的燈塔，不過數年前村內開起了便利商店，對簡易的雜貨店來說可是「勁敵」，但溤開明依舊堅守店內櫃台不撤退。

以海軍陸戰隊一等一級士官長軍階退伍的馮開明，曾當過摸哨割耳的「水鬼」，身體硬朗，搬運貨物仍自己動手，每晚喝1小杯金門高梁再睡也成為他的睡前作業；他說，高梁促進血液循環，也讓他好入睡，可說是養生秘訣，來到原鄉快60年，雖然還是聽不太懂排灣話，太太馮黃錦雀的朋友也常常會念，但他的大嗓門湖北腔已與原鄉融為一體。

馮開明來自中國湖北省，上次返鄉省親已是10年前，馮開明說，從軍時他自願代替剛結婚的哥哥服役，後來因為戰亂曾撤退到越南，再輾轉來到台灣，現在兄弟都相繼過世，戰友幾乎凋零，「春日就是他的第二故鄉」，他說，靠雜貨店微薄利潤拉拔2女1子也開枝散葉，現在已逐漸傳給兒子接手店面，就盼與妻子安養天年。

柯自強的養父也是外省伯伯，今天他致詞到一半，想起因傷只能暫住安養院而不克到場養父，也忍不住哽咽。他說，鄉內老兵淍零僅剩6位，今天能到場更只有2位，除表揚模範父親，更頒發「特殊奉獻獎」，感謝這些為部隊、國家奉獻，再到部落奉獻一生的老兵。

春日鄉公所說，老兵在原鄉的奉獻，其實不亞於在部隊時，是鄉中早年相當普遍且不可或缺的穩定力量。用各自方法為原鄉帶來物資，「有老兵就有穩定安居的氛圍」，將著手記錄「老兵在原鄉」的珍貴文化，盼為台灣留住更多族群熔合的記錄。

馮開明有許多前總統們頒發的勳章證書。（記者陳彥廷攝）

馮開明依舊堅守店內櫃台這個崗位。（記者陳彥廷攝）

馮開明依舊堅守店內櫃台這個崗位。（記者陳彥廷攝）

宮崇書獲鄉長柯自強頒發特殊奉獻獎。（記者陳彥廷攝）

馮開明獲鄉長柯自強頒發特殊奉獻獎。（記者陳彥廷攝）