你也「想念鳳飛飛」？ 18日來大溪聽歌、踩街…

大嵙崁故事館，即起展出「鳳姐精彩10年演唱會照片首展」。（記者李容萍攝）

2018-08-16 00:23

〔記者李容萍／桃園報導〕財團法人大嵙崁文教基金會追念已故 「帽子歌后」、也是「大溪女兒」鳳飛飛，在8月鳳飛飛冥誕舉辦「送你一份愛的禮物-想念飛飛」系列紀念活動，即起至20日在大嵙崁故事館（桃園市大溪區中山路29號）推出「鳳姐精彩10年演唱會照片首展」，18日在大溪老街、大溪區綜合運動公園更有壓軸的「說唱我的鳳姐」、「想念鳳飛飛踩街」及「想念鳳飛飛紀念音樂會」等活動。

「鳳姐精彩10年演唱會照片首展」策展人洪孝宗，從小就喜歡聽鳳飛飛的歌，高中學習攝影時，開始參加鳳飛飛活動，並以攝影機捕捉她最美的一面，從中感受到她的演唱魅力，從此便一直跟隨鳳友會幫鳳飛飛的活動和演唱會做攝影記錄，有一次幫鳳友會拍下的演唱會照片，被鳳飛飛挑選作為她35週年出版品的封面照片，讓他覺得驚訝又感動，從此10多年來跟隨鳳飛飛各場演唱會南征北討。

洪孝宗說，配合這次活動，除把鳳姐精彩10年演唱會照片整理出來開辦首展，期待大家能透過鳳飛飛的影像，回味美好的當年，考量鳳飛飛過世6年，礙於版權問題未能解決，她的DVD一直沒辦法發行，在此之前，他希望能把這些年演唱會的過程，按照時間序做整理，從2003年到最後近10年的歷程，做成「紙上的演唱會」回顧書籍，介紹鳳飛飛演唱會曾唱過的歌曲、過程中分享的片段，以及串場時講過的話，若能取得「鳳飛飛慈善基金會」和相關版權對象同意出版，將以公益方式發行。

洪孝宗說，鳳姐15歲就出道，很多人都說她男孩子氣，但他始終感覺她是很傳統、保守的女性，比如說生病的時候，看的是中醫來調養身體而不是西醫；鳳飛飛大溪的鄰居美髮師阿姨回憶，鳳飛飛很愛漂亮，每次剪髮都要求不要剪太短，結果隔天因為學校服儀檢查不合格，又來重剪一次。

在18日的壓軸系列活動，下午5時桃園市長鄭文燦、鳳飛飛的電影搭檔梁修身將帶隊踩街，接著，在下午6時30分至8時的紀念音樂會中，大溪鳳姐歌謠聯誼會、至善高中進行鳳飛飛組曲表演、鳳飛飛大溪國小學妹演唱，另有師大音樂系弦樂團、仁和國中管樂團，以及大溪出身的新生代女歌手曾靜玟蒞會演唱。