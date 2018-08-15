明全台午後有雷陣雨 「棕櫚」颱風對台無直接影響

明全台溫度普遍達32至34度，中南部、北部地區可能有短暫陣雨及雷雨發生，各地也易有午後雷陣雨。（資料照）

2018-08-15 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕明（16日）受到西南風及輕度颱風「棕櫚」外圍雲系影響，中南部地區易有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區也有局部短暫陣雨或雷雨。至於今天下午2點生成的「棕櫚」颱風，位於台北東北方海面上，天氣風險公司指出，預計颱風明後兩天將朝上海方向前進，對台灣沒有直接影響。

根據中央氣象局預報，「棕櫚」颱風下午位在台北東北方630公里海面，向西北往浙江接近，直接影響台灣的機率偏低，但也不排除北部及東北部地區受其外圍雲系影響，有短時間的局部大雨發生。中午過後各地仍易有局部短暫雷陣雨，提醒民眾記得攜帶雨具。

第15號輕度颱風「麗琵」已減弱為熱帶性低氣壓，第16號輕度颱風「貝碧佳」位於廣東海面上。受貝碧佳颱風路徑與外圍環流影響，台灣虎航稍早宣布，基於飛行安全考量，今天8月15日有最新異動，共12個航班延後或取消。

氣溫方面，明天白天各地溫度普遍在32至34度，其中新北市、宜蘭和花蓮地區高溫恐達36度。

紫外線方面，明天台北市、台中市、台南市、高雄市為「高量級」，其餘地區都是「過量級」，提醒民眾外出得多補充水分、注意防曬。

空氣品質方面，北部、中部及金門為「普通」等級，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花蓮及馬祖、澎湖為「良好」等級。