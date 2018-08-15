向陳維昭喊話 郝明義：盼知所分寸、說明瑕疵

2018-08-15 22:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕前國策顧問郝明義以台大校友身分，關注台大校長遴選爭議案，近期連續發文，今晚更直接點名關鍵人物－台大校長遴選委員會召集人陳維昭，盼其細想「分寸」，要求說明為何遴委會認為瑕疵不重大？

郝明義今晚9點多在臉書貼文，向陳維昭喊話，以台大校友身分關注台大校長遴選案，認為紛爭多時，原因有三，一是受聘人本身爭議與面對問題的態度，二是教育部立場與處理方式粗糙，三是台大遴委會與校方產生爭議，更引日前台大工會聲明重點，批評此事件「已屢屢違反民主法治之基本價值與原則」。

郝明義更針對陳維昭，認為該案紛爭與其密不可分，細數陳維昭從1993年當選校長、再連任2屆，卸任後又擔任2屆校長遴委會召集人，等於過去25年間有16年都直接、間接影響台大校長工作；雖自稱合法，但郝明義仍比喻，總統也只能連任1次，但陳維昭卻自行修法使自己連任2次，創下當12年校長紀錄。

郝明義直批：「簡言之，您是披著『合法』的外衣，進行擅權、擴權之實。在台大，您真形成一個有別於台灣民主化社社會的獨立王國。」更認為，陳從未反省，遴選爆出爭議，召集人不覺慚愧，還用充滿爭議的手法回應，甚至點出陳與同伴們披起「大學自治」外衣，掛「政黨離開校園」旗子，營造藍綠對立，是模糊焦點、使自己隱身煙霧之後。

郝明義認為，大學自治，不是讓台大所謂「校方」及主導遴選會和校務會議的人把連中學生都知道的基本民主法治、議事規則踩在腳下，「而政黨退出校園，不是把台大送給您陳維昭閣下，無人無法可管，讓您直接間接影響台大這麼多年之後，還可以再繼續垂簾聽政」。

郝明義致陳維昭：「所以我給您的建議是：仔細看看也想想『分寸』兩個字。」他點出需有道德分寸，批陳從自肥任期，就已把台大校長一職棄守道德高標，甚至自甘墮落到法律底線低標。

最後，郝明義要求，2日遴委會發表聲明，其中談及教育部長葉俊榮跟部分遴委懇談，質疑該懇談未向所有遴委報告，聲明也恐無代表性；更直言，2日聲明認為遴選「無明顯重大瑕疵」，但此言就是承認有瑕疵但不明顯，要求說明到底是什麼瑕疵，又經過何種討論，才決定不明顯？

郝明義聲明貼文：