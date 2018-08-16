獨家》28年玉山「人肉救護車」 劉居賜三獲全國搜救楷模

玉山巡山員劉居賜（前者），協助身形高大的受傷山友下山，縱使身形不壯碩，照樣一肩背起營救。（記者劉濱銓翻攝）

2018-08-16 00:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕有「人肉救護車」之稱的玉山巡山員，在玉山國家公園服務28年劉居賜，日前協助跌落玉山陡坡的山友脫困，與同伴從主峰線將人揹回排雲山莊，雖劉身材不壯碩，但面對身高近190、體重近90公斤受傷山友，仍是奮力揹回營救，即將3度獲國搜中心頒為全國搜救有功人員的他說，每次任務都把傷者當家人，只要有這個信念，再艱難的搜救行動，都能盡速完成。

身高僅165公分、體重65公斤的劉居賜，身形並不高大，但卻滿懷服務熱忱，加上熟悉山林環境，曾在2005、2011年，兩度與排雲山莊同事方有水一起獲頒搜救楷模，今年他將獨自獲獎，3度獲膺楷模，他打趣說，獲獎者多是人高馬大的救難人員，他因身形嬌小，此次單獨前往，恐怕又會被誤認成是代領者。

劉居賜表示，每次救難都將傷者當成家人，只要有這個信念，不論再遠的路，或再重的傷患，他都會盡速協助脫險，服務山友28年，不論心臟病、雷擊都有救活過，唯獨去年登玉山的馬來西亞7旬老翁，淋雨出現嚴重失溫，雖經急救一度恢復生機，但卻因年邁體力透支，最終仍回天乏術，當晚他在家屬陪伴下，持續做CPR到隔天，一共7小時，就是因為當成家人，才不想放棄。

玉管處表示，山難發生後，巡山員常常上山救援，尤其每當直升機因天候不佳無法出勤，受傷山友的生命，就只能交給山區第一線人員，直到消防救護人員抵達後換手，巡山員工作確實不簡單，榮膺搜救楷模，的確實至名歸。