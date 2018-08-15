里民家有大老鼠 里長變展昭 網友：可幫忙抓蟑螂嗎？

2018-08-15 22:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市信義區有女性市民發現家中的黏鼠板黏到大老鼠，老鼠在哀嚎吱吱叫，她也嚇壞了，情急之下今天下午4點多打電話給東光里長黃元良求救，黃元良到場用大袋子把老鼠裝起來，準備明天交給垃圾車載走，結束一場「老鼠驚魂」。

黃元良把大老鼠的屍首貼上臉書，讓網友議論紛紛，直說里長真是超人，處理里民大小事五花八門，不少人誇獎他是「佛心里長」，還有網友留言「原來阿良里長是南俠展昭，御貓轉世專抓鼠輩，失敬失敬」；甚至有網友留言，「里長，我家沒有老鼠，可是有蟑螂，可以也幫忙一下嗎」？

黃元良在臉書貼文：「一名女性里民黏到一隻大老鼠，老鼠哀嚎，里民也慘叫。一通電話，阿良3分鐘協助處理完畢。」他把大老鼠的照片貼上，大到讓很多網友吃驚。黃元良說，這隻大老鼠最少有1斤多，加上尾巴長有50公分，真的是很大，不知為何會吃到這麼又肥又大，很可怖。他抓老鼠時老鼠吱吱亂叫，難怪女屋主嚇得半死。

當了20多年里長的黃元良說，里長的工作就是什麼都要管，什麼稀奇古怪的事都有，處理狗貓動物最常有，但抓這樣大老鼠倒是很少遇到，還有人請他去抓蜈蚣、蛇等，什麼都有，但抓蟑螂倒是沒有人找他過，如果有困難，他也是可以幫忙。

網友留言「哈哈，我也想搬家了」、「 我們都被良哥寵壞了，真的什麼問題和困難第一個想到的都是阿良」。