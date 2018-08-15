林口2500戶社會住宅 9/13抽籤

林口社會住宅共釋出2500戶招租，申請案件已超過5800件，將於今年9月13日下午2點於林口區公所公開抽籤。（資料照，記者賴筱桐攝）

2018-08-15 20:42

〔記者李欣芳／台北報導〕由世大運選手村轉型的林口社會住宅，共釋出2500戶招租，自今年7月2日至8月15日止受理申請反應熱烈，統計至今天下午7點30分止，申請案件已超過5800件（含現場受理、郵寄及線上申請），將於今年9月13日下午2點於林口區公所公開抽籤。

內政部表示，這次林口社會住宅共釋出2500戶招租，分為一房型396戶、兩房型726戶、三房型1057戶以及四房型321戶。一房及二房型因申請件數較多，競爭激烈；三房型因提供戶數多，且目前多為小家庭，故至受理截止仍有餘屋，剩餘戶數將由國家住宅及都市更新中心統籌規劃，可能提供作大專院校宿舍或納入非營利團體（NPO）及多元入住方案需求。

內政部指出，為協助小家庭、單身青年、經濟與社會弱勢者等多元居住及生活的需求，這次林口社宅招租申請訂有優先戶750戶（懷有第3胎及經濟或社會弱勢身分者），目前申請件數共有1429件，後續完成書面審查後，將依「評點方式」決定選屋序位。

內政部特別提醒，申請案件經書面審查，如有資格不符經退、補件，請申請人記得依限補正資料，以免喪失抽籤資格。