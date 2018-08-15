發展盛會城市 台中獲全球節慶活動城市獎

2018-08-15 22:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市發展「盛會城市」受國際肯定，獲得由國際節慶活動組織 （IFEA）舉辦的2018「全球節慶活動城市獎」，文化局今公佈獲獎訊息，指近年推動文化平權、藝術下鄉，在全市各地舉辦各種精采活動，盼吸引更多國際遊客到訪，未來會繼續讓世界看見台中的美麗。

「全球節慶活動城市獎」每年獲獎城市約6至13個，歷年獲獎的知名城市，包括美國費城、澳洲雪梨、英國倫敦、中國上海、荷蘭鹿特丹、加拿大渥太華、南韓河東郡及阿拉伯杜拜等。新北市去年獲「全球節慶活動城市」獎，是台灣第一座獲獎城市，台中市為第２座。

文化局長王志誠表示，台中市全年舉辦在地及國際性的多元節慶活動，如媽祖國際觀光文化節、國際花毯節、巧聖先師文化祭、爵士音樂節、花都藝術季、國際踩舞祭等，不僅豐富精采，也重視多元族群特色和平權參與，將活動展演場地擴及全市山、海、屯、城等各區，並致力建立屬於台中市節慶品牌，獲得IFEA青睞。

王志誠說，台中大甲媽祖遶境每年吸引超過250萬名信徒隨行，更被行政院文建會指定為國家重要民俗活動，還有台中國際花毯節以花卉為主題，夏季有巧聖先師文化祭、大安沙雕音樂季，秋季展開原住民文化活動、爵士音樂節，冬季推出花都藝術季、國際踩舞祭等，將台中市妝點成盛會城市。

國際節慶活動組織自1956年成立至今已60餘年，以建構分享世界各地節慶活動的論壇及平台為主，總部設於美國愛達荷州，分支機構遍及全球；該組織於2010年起舉辦全球節慶活動城市獎，推展國際節慶觀光，獲獎城市將可參與相關國際會議及展覽，並由IFEA協助國際行銷。