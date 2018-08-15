亞大創校17年 2018世界大學學術排名衝上888

2018-08-15 21:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕上海交通大學「2018世界大學學術排名」今天公布，在全球領先的1000所研究型大學中，台灣有15所大學上榜，台灣大學名列171名，全台第1；中國醫藥大學緊追在後，全台第2名，全球排行244名；亞洲大學首度進榜，全球排名888，全台第14名、私校第5名、非醫學私校第1名。

亞洲大學附設醫院於2年前開辦後，配合醫健學院、資電學院在AI研究方面，也有相當成果。未來將再延攬世界各地優秀人才和研究團隊，繼續朝向國際一流大學的目標邁進。

亞大校長蔡進發表示，亞大注重教學研究，成立網路成癮防治、3D列印醫療研發、大數據、AI人工智慧、金融科技與區塊鏈、半導體等6個研究中心，提升師生研究能量；同時加速國際化腳步，吸引20國、573位國際學生來亞大就讀。

今年就有700位師生出國，另有15國23所亞大世界姊妹校450位學生，今年暑假，參加亞大夏日學校（summer program） ，亞大國際移動頻繁。

蔡進發表示，亞大首度進入上海交大世界大學學術千大排名，而亞大創校僅17年。

2014年起至今，亞大共獲英國泰晤士報高教專刊「12個項目」大學國際排行，其中，2018年千禧年世界大學排名，亞大全球第31名、全台第1名，以及創校50年內大學排行榜，亞大全台第4名；亞大還名列英國高教機構QS公布2018年亞洲最佳大學300大、「美國新聞與世界報導」全球最佳大學排名。