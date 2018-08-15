新北市原創音樂劇節9月登場 打造專屬百老匯

2018-08-15 23:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市文化局與廣藝基金會聯手打造的「2018新北市原創音樂劇節」將推出新北專屬的百老匯，9月7日到23日在新北市藝文中心登場，除有廣藝基金會首度為新北市量身打造專屬音樂劇《何日君再來》，還有韓國Juk-Dal company《王世子失蹤事件》團隊、C’Musical《不讀書俱樂部EP.2》團隊，以行動支持支持「原創」、「音樂劇」的理念。

首檔鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》將於9月7日至9月9日在新北市藝文中心上演，敘述80年代，一棟位於板橋的小公寓，住著三位從各地來北部打拼的女孩子，因為名字裡都有一個「君」字而惺惺相惜，演出卡司有鍾筱丹、舞思愛、余子嫣，用截然不同的唱腔，細膩地唱出《何日君再來》、《星願》、《北國之春》……等16首鄧麗君名曲。

導演謝淑靖表示，故事運用鄧麗君小姐的16首歌曲，她的歌聲不只立足於台灣，更走向全亞洲，她是一個非常經典的代表，所以我們將他的歌曲做為這齣戲的精神象徵，希望也能讓音樂劇走出台灣。

9月14日到9月16日接力的Juk-Dal company《王世子失蹤事件》則是描述朝鮮王朝為背景的音樂劇；9月21日至9月23日演出的C’Musical《不讀書俱樂部EP.2》，則是影集式的喜劇作品，曾榮獲韓國大邱國際音樂劇節《評審委員特別獎》，將由星光四少周定緯擔任演員。

更多活動詳情可上新北市原創音樂劇節官網。http://musicalfestival.strikingly.com/