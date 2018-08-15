同年同月同日生！ 老翁堅強抗癌守護盲妻

阿冬伯因一句話，全心守護妻子。（基金會提供）

2018-08-15 20:56

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南柳營有一位現年64歲的的阿冬伯，由於2年前罹患口腔癌而想放棄生命，但在醫生一句「難道要妻子跟你同年同月同日死」，才重新燃起奮鬥的念頭，並用行動繼續守護失明的妻子。

阿冬伯罹患口腔癌後，心情相當低落，開刀後吞嚥及語言功能也受損，雙眼失明的妻子只能趁洗腎空檔探訪，尤其又曾在前往化療的途中，體力不支路倒街旁，這些事情讓他一度想放棄治療，直到醫生一句話「難道要妻子跟你同年同月同日死」，才重新燃起奮鬥的念頭，如今每天從台南載運鋼材至高雄港，為一趟470元的工資努力。

阿冬伯說，他與妻子是同年同月同日生，因此醫生才會說這句話鼓勵他，因為他只要尋死，妻子又該如何活下去？

阿冬嫂則說，先生外出時會在床邊放麵包、餅乾讓她隨時充飢，眼前的世界雖是漆黑的，心卻是暖的，只是每回電視傳出國道車禍的新聞，總讓她心驚膽顫。阿冬伯也拜託醫護人員，太太有任何緊急狀況都要通知他，畢竟人家說牽手，就是一輩子要手牽手。

對此，定期訪視的陽光社會福利基金會表示，阿冬伯的例子相當動人，但他們遇到的生活困境並非個案，基金會每年服務約1600位口腔癌病友，這些口友往往是家庭經濟支柱，他們除需面對病魔威脅，還得面臨頭頸因開刀缺損造成的口齒不清、進食困難，以及經濟、心理、復健等壓力，因此才籌辦「守護口腔癌病友」服務計畫，透過大眾援助讓口友獲得身心重建、經濟補助、家庭支持等服務。