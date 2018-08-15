客家藍衫坐鎮 創意彩繪神豬不再只是牲禮

今年創意彩繪神豬特等獎（第1名），讓「神豬」跳脫傳統牲禮印象，象徵「不怕髒」的客家藍衫坐鎮於上，翹起的裙擺頗有客家三合院fu，而藍衫上的花朵則採廟宇常見的剪黏工法，讓人驚艷。（記者黃美珠攝）

2018-08-15 20:36

［記者黃美珠／竹縣報導］隨著義民祭典的來到，新竹縣政府文化局已經第9年舉辦的創意彩繪神豬比賽今年更加吸睛，不僅拿到特等獎（第1名）的「豬世太平 藍瓷再現」讓神豬跳脫了傳統牲禮的意象，600多件大小作品中，不乏出現日本武士等異國風情fu的創意神豬，也有人結合輪值祭典的下山客家獅和白米2樣特色，做成另類的創意彩繪神豬。

新竹縣政府為了移風易俗，從9年前開始推動創意彩繪神豬比賽，試著改變近年備受動保團體所苛責、事實上年輕一代也已經沒有時間和空間投入飼養的神豬比賽。

今年拿到特等獎的創意彩繪神豬跳脫了傳統義民祭的刻板印象但卻處處展現客家的文化。

這件由許偉倫創作的作品，採用象徵不怕髒的客家藍衫坐鎮在神豬背上，鼻孔裝有燈泡，使之入夜後可以變身成為綻放光明、越夜越美麗的燈籠。

藍衫的裙擺翹起有傳統客家三合院的風韻，而衣衫上的花朵則用寺廟常見的剪黏工法做成，豬的尾巴同時也是電線收納處，創意、具象、又多用途，很多人看了都想收藏。

另外今年的創意神豬也不乏利用輪值祭典區盛產好米的特色所作出的米豬，或結合舞龍舞獅造型的「龍豬」，以及帶有日本風的「武士豬」、「福．士．會」等，讓這次的創意神豬競賽顯得多元又充滿驚喜。

相關影音

今年創意彩繪神豬的第1名作品「豬世太平 藍瓷再現 」也是個可以發光的燈籠，豬尾巴所在處就是電源線的集線孔。（記者黃美珠攝）

金蟾蜍概念下創作的「創意彩繪金神豬」。（記者黃美珠攝）

這個名為「福．士．會」的創意彩繪神豬也很吸睛。（記者黃美珠攝）

加入今年輪值由下山聯庄舉辦祭典的概念，也有人結合客家獅和白米，一起做成另類的創意彩繪神豬。（記者黃美珠攝）

這隻名為「舞獅小豬」的創意彩繪神豬，有人從側看以為是鯉魚，也有人從正面看以為是隻「龍豬」。（記者黃美珠攝）