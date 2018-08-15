建商施工害損鄰 住戶痛批市府消極

社區內磚塊剝落。（記者許倬勛攝）

2018-08-15 20:55

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市楊梅區「台北比佛利社區」多位居民指控，因鄰近建案施工，導致7戶房屋發生牆壁龜裂、磁磚剝落，另有公共設施受損等情形，嚴重危及居住安全。桃園市議員周玉琴質疑市府包庇建商、態度消極，要求一週內現勘鑑定。

葉姓居民說，該建案從前年5月開始施工，建商開挖地基時，造成家中牆壁、天花板龜裂，每道裂痕約5至7公分長，令人怵目驚心，「住在裡面很害怕，萬一地震來襲，30多年的老房子可能撐不住」。

居民說，住戶屢向建商投訴，建商雖承認疏失，卻拖延至今年初才派員修繕，今年6月又發現地下車道路面破損、地下室3座污水池蓋破裂，每逢大雨就有水滲出，居民擔心權益受損，委由民代向市府建管處行文，要求派員會同建商鑑定，卻遲遲沒有下文，市議員周玉琴痛批市府罔顧居住安全，導致住戶人心惶惶、不得安寧。

市府建築管理處長邱英哲回應，損鄰案件多為開挖地基引起，依規定，受損戶在建築工程屋頂版（建築物蓋到最高層）勘驗前提出陳情，經會勘後認定因施工造成損害，就會列管。

邱英哲指出，該案件屋頂版（15樓）於去年11月勘驗，但直至上月住戶才提出包括公設在內的損鄰陳情，房屋受損的7名住戶已於建商和解，至於公設部分，將由住戶自行邀請第3公正單位進行鑑定後向建商求償，本處將協助住戶進行相關權利主張程序。

建商代表游先生說，經技師會勘，鄰屋主體結構沒有明顯破壞，受損戶無立即危險，對於施工中造成鄰房損害感到抱歉，但從未逃避、也無拖延處理的行為及理由，造成住戶誤解，會深切檢討，本週將委託第三方單位會同建管處進行損害鑑定，並與住戶討論價金補償事宜，絕對會積極配合。