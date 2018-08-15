墾丁住宿「與神同行2」 最終稽查審判確定非法恐遭罰30萬

墾丁天主教中心未合法登記恐遭罰。（記者蔡宗憲攝）

2018-08-15 18:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被網友戲稱是「到墾丁『與神同行』好機會」的墾丁天主教中心，除了無端被網友瘋傳困擾萬分，屏縣府觀傳處接獲檢舉稽查，剛剛確認天主教中心經營旅宿業部分未合法登記，將裁罰新台幣30萬元，悲慘結果如同上演「與神同行2：最終審判」。

屏縣府觀傳處表示，今天已派員前往稽查，結果非屬合法登記之旅宿業；稽查發現有房間數28間，將依行政程序法通知陳述意見並辦理後續裁罰事宜，按發展觀光條例裁罰標準規定，房間數11至30間，應裁罰新台幣30萬元罰鍰。

這段在各大網路群組瘋傳的貼文「這是墾丁天主堂，剛蓋好一年，花了3.5億建造，住宿的房間非常多，方便好停車，教會是財團法人，房間寬敞舒適才3000元，神父打7.5折。新的建築，很多人不知道。每個月虧損15萬左右??請幫忙傳出去，來墾丁一定要住天主堂。」這幾天爆紅，被形容「到墾丁『與神同行』好機會」，卻也意外害慘墾丁天主教中心挨罰，形同上演「與神同行2」。

今天早上墾丁天主教中心直呼「真的造成大困擾！」櫃檯電話從早上一直到凌晨響不停，大多是詢問真相，但事實上，因為3月才營運，本來就需要一段時間平衡收支，人員薪資發放正常，內部僅28個房間及上下鋪，8月份也接不少教友活動及營隊。

負責人李姊表示，對於執照申請是否合乎法令，需由實際管理的高雄教區釐清，但房間多數提供教友及教友介紹為主，遊客如有急需，基於宗教與人為善宗旨，仍會便宜提供住宿。