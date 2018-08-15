憂鬱兒刺腹自殺慘死 父淚訴：強制送醫也許能救他

2018-08-15 20:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市張姓青年5年前因車禍重癱疑患憂鬱症對人生絕望，有多次自殺、自殘紀錄，張父過去也因照顧重擔，父子倆多次發生激烈衝突，遭兒子打113報家暴，12日因照顧兒子的友人有事離開，張父又因被報家暴無法到場，所以向花蓮縣政府陳情，希望縣府能將有自殺傾向的兒子強制送醫，但仍遲了一步，14日張男已經在家中用剪刀刺腹部身亡，張父認為悲劇本來可避免，憤而向媒體投訴「制度殺人」。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠表示，13日衛生局心衛中心曾到張男租屋處訪視，他情緒平穩，對談正常，當下評估沒有立即送醫必要，根據《精神衛生法》相關規定，當病人有傷害自己或他人的危險，可將病人緊急安置。但緊急安置的期限最多以5日為限，病人在出院時若無按照醫囑服藥，病情可能反反覆覆，因此強制就醫只是權宜之計，不能永遠解決問題，重點還是需要病人及家屬能與醫護、社工之間互相配合，才能避免憾事發生。

花蓮縣社會處副處長陳加富說，社工員曾試圖和張男相約昨日上午碰面，但張男堅持不肯，表示時間改約下午，到了約定時間張男沒有應門，因此會同里長與警消破門，當時張男已自殺身亡。陳加富說，社工員必須取得個案信任，才能有效輔導，因此不是用「強制」就能達到效果，對於張男之死表示相當遺憾，但強調「公部門可以做的都做了」。

但張父堅定認為縣府有疏失，他說：「如果可以強制就醫，兒子就不會死！」張父認為，兒子才30歲，5年前出車禍傷及脊椎，導致下半身不遂，必須以輪椅代步，因久病痛苦對人生無望，家人曾把他送往花蓮各大醫院治療，但狀況都無法改善，兒子精神狀態不穩定，認為家人會對他不利，因此堅持要搬出去，父子倆也的確發生多次衝突，他有出手管教，因此被報家暴。

張父說，有個兒子信任的朋友篤信宗教，認為可幫助他，因此租屋讓兩人一起同住，日前友人因家庭因素無法繼續照顧兒子而搬離，兒子的精神狀況急轉直下，本月就有過二次自殘紀錄，張父十分擔心兒子安危，但兒子堅持不與他見面，還打113報家暴，他只好轉向警方及縣府求援，沒想到還是晚了一步。

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