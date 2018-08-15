世界大學學術排名出爐 台15校入榜創新高

2018-08-15 19:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕世界大學學術排名（上海交通大學世界排名）公布2018最新名次，其中台灣共有15校上榜，比去年13校還多而創新高，但台大僅列151到200名區間，連續4年皆同，而台灣名次接著依序是中國醫學大學、成功大學、長庚大學等，學者指出，該排名只看學術表現，讓醫學領域的大學較吃香。

世界大學學術排名（簡稱ARWU）今公布2018最新排名，榜單前5名學校跟去年一樣紋風未動，仍由哈佛大學、史丹佛大學、劍橋大學、麻省理工學院、加州大學柏克萊分校等盤據。

台灣排名方面，因今年公布至1000名，全台共有15校入榜，比去年800名中的13校入榜還多，但整體名次並未大幅提升，如台灣榜首－台灣大學僅被列在151到200名區間，其他學校則在200名開外，依序有中國醫藥大學、成功大學、長庚大學、高雄醫學大學、清華大學、交通大學、陽明大學、中央大學、台北醫學大學、中興大學、中正大學、亞洲大學、台灣科技大學、台灣師範大學等。

台灣大學文學院長、圖資系特聘教授黃慕萱分析，ARWU專注在大學的學術表現，且重視學校有無敦聘「諾貝爾級」學者、論文高度被引用的學者，乃至計算各校在《自然》、《科學》等國際知名期刊發表論文數；她也表示，因為醫學、生醫領域的論文較多，因此有醫學科系的大學在該排名上相對吃香。

黃慕萱認為，台灣15校入榜，主因仍是該排名今年公布到1000名，整體來說，台灣各校的名次是往後退，但自己細算分數後，發現台灣大學名次進步3名、陽明大學進步40名等，研判台大今年多了1名高被引學者，陽明應是學術表現進步導致，其他學校大多退步；但亞大、台師大則是今年首度入榜。

上海交通大學2018大學學術排名