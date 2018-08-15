日青年訪吉貝耍 體驗西拉雅文化關心正名運動

2018-08-15 21:26

［記者王涵平／台南報導］來自日本大阪的青年訪問團今在東山吉貝耍部落體驗西拉雅傳統黃麻技藝，同時關心西拉雅族的復名復權運動。

日本大阪府堺市政府「IYS堺；Intenationa l Youth SAKAYI」青年訪問團12位團員由該組織事務局次長Yoshinori 及在日本攻讀博士的魯凱族林麗英帶團參訪東山區吉貝耍部落，吉貝耍部落9位在地青年會成員接待，吉貝耍青年會段明斈、段堯方、段欣余等人導覽解說各景點，並安排體驗西拉雅十字繡文化。

日本青年動手繡出傳統的環頸雉、狗、八瓣花等圖紋的紀念品，雖然有語言隔閡，但透過簡單的英文交談，互動熱絡，提到共同的興趣日本動漫、航海王等話題，歡笑聲此起彼落。

大阪府堺市政府「IYS堺；Intenationa l Youth SAKAYI」國際青年記念堺連絡会成立於1986年，「IYS堺」是附設在市政府裡的人權組織，海外訪問交流豐富，今年已是第14屆，主要進行國際人權及異文化的學習理解，今年選定文化復振有成的吉貝耍，了解非官方原住民的文化及人權問題，接受台灣歷史文 化學習等相關活動才能出國交流。

日本青年今前往黃麻、苧麻田協助收割，吉貝耍青年教導如何刮取黃麻纖維、如何捻繩等，體驗在台灣各地已失傳已久的農業技藝。