7年級生返鄉創業 開手作皮件店圓夢

2018-08-15 19:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕7年級生陳定庵在就讀行銷管理研究所時，就創立皮件品牌上網賣母親製作的手工皮件，在建立口碑、累積穩定客源、奠定基礎後，畢業即返回屏東縣潮州鎮老家，開設手作皮件店，以清楚的產品定位區隔市場，經營規模逐漸擴大。

「興趣是可以當飯吃的！」，陳定庵說，他大學唸財金系、研究所讀行銷管理，學生時期就有創業的念頭，至於要創業賣什麼？自己從生活層面出發思考，因為本身愛打扮買了不少潮牌服飾，在發現流行產品重複性高且不易保值，相較之下，皮革就是「使用越久越有味道」後，碩一那年，與母親一同研究，做出零錢包、名片夾等實用皮件。

他開始先將這些作品拍照上傳到臉書，與親朋好友分享，發現大家反應熱烈、詢問度高，隨即成立臉書粉絲團推廣販售，也透過文創電商平台、bbs等平台，引發討論，累積客源後，研究所畢業返回潮州老家開手作皮件店。

「一人創業，全家投入」，創業初期，他統籌一切事務，媽媽負責縫紉、爸爸幫忙刻字，發展到現在，工作團隊近10人；面對手作市場越來越多人投入，市場競爭激烈，他說，公司為求長期發展，堅持不加入削價競爭，要透過優良手作皮革文創產品及合理價格攬客，另外也朝上游發展進口皮革，掌握貨源品質，穩定中求發展。

他今天（15日）應勞動部潮州就業中心邀請向待業者分享創業歷程，他建議，創業初期應衡量自己的能力，成本控制在能力範圍內，另外，清楚知道產品定位，在技術的養成過程中，則可多加運用勞動部職訓資源或自行上網看教學影片。