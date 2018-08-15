攀36階刀梯 豬肉販盼晉升法師

參加刀梯武考者順利登上36階刀梯。（記者張菁雅攝）

2018-08-15 19:13

〔記者張菁雅／台中報導〕登刀梯是道教法師晉升的傳統科儀，中國武當道教太玄法師協會所屬太玄宗壇今日舉行刀梯武考，四位報考的人員都登上近4層樓高的36階刀梯。其中最受囑目的是肉販鄭茂祥，他順利通過考驗成為法師，未來希望在工作之餘弘揚道法。

中國武當道教太玄法師協會由道長蕭道賢創辦至今14年，共舉辦刀梯武考15次，培養奏職或法師達500人次，2年前因蕭道賢年事漸高，故停止舉辦，今年由其弟子合力承接恢復舉辦，繼續傳承道教傳統文化。

參加36階刀梯武考的有4人，他們屏氣凝神，一步步踏上刀梯，登上最後一階後，需焚香向玉皇大帝、玄天上帝稟告已通過試煉。

其中，今年40歲的鄭茂祥從事肉販工作22年，他說，屠宰業的祖師爺是玄天上帝，他長期祭祀玄天上帝，因此逐漸對道教產生興趣，兩年前開始練習爬刀梯，爬的時候一直想著玄天上帝，不會覺得痛，成為法師後，他會繼續原來的工作，並在工作之餘弘揚道法。

另外，10月21日還有一場108階的刀梯武考，目前已有36人報名，當天除了登梯武考外，現場開放一般民眾鑽刀梯，讓民眾親身鑽過刀梯之下，達到消災避難、祈福植喜的目的。

蕭道賢指出，攀登刀梯是道教非當重要盛大的法會，除辦法事可以祈求國泰民安，同時傳承民俗、培植人才，這條路一定要持續走下去。