花蓮再傳狂犬病鼬獾咬傷人 縣府加強注射犬貓疫苗

2018-08-15 18:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮光復鄉本月11日再傳鼬獾咬傷人，一名10歲女童11日晚間被闖入的鼬獾咬傷右手小拇指，由於目前花蓮已被列鼬獾狂犬病熱區，被咬傷孩童已於12日到醫院施打人用狂犬病疫苗，而光復鄉今年已有3例的鼬獾咬人案。花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，將加強疫區的犬貓狂犬病注射，防止犬貓遭得病鼬獾咬傷，造成疾病傳染風險。

花蓮光復鄉上月16日才傳出狂犬病陽性的鼬獾咬傷林姓男子的左手手指，上週六晚間又有鼬獾闖入民宅咬傷女童。花蓮縣動物防疫所所長黃詩伊說，11日晚間接獲鼬獾咬人的通報後，12日該名小朋友已到慈濟醫院打人用狂犬病疫苗，至於鼬獾檢體則是送到光復消防隊，由防疫所轉送台北家畜衛生試驗所，昨14日確診為狂犬病陽性。

黃詩伊說，今天早上花蓮縣防疫所接獲通報後，已向花蓮縣衛生局轉報，由衛生所持續追蹤被咬傷童後續狀況。

依防檢局的疫情報告，今年迄今全國共發生10起鼬獾咬傷人案件，花蓮光復鄉就有3件，分別是2月18日男子驅趕養雞場闖入鼬獾時不小心滑倒被鼬獾攻擊，右手小指被咬傷；7月16日上午一名男子在自家庭院遭闖入之鼬獾咬傷左手食指，11日再傳鼬獾咬傷人。

黃詩伊說，光復鄉6月底前已完成巡迴各村的犬貓狂犬病疫苗施打，共計施打670隻犬貓，執行率7成，由於可能先前安排的疫苗巡迴施打時間有民眾不克參加，因此還會另外安排新的巡迴疫苗場次，將協調光復鄉公所共同針對各村的施打情況，進行犬貓狂犬病疫苗接種的補強工作，確保防疫不要有漏洞。