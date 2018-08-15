立委會勘高雄鐵路地下化 要求強化交通指引措施

2018-08-15 19:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車在即，高雄市政府緊接著將啟動園道工程，立委劉世芳今邀請交通部及市府相關單位會勘工程進度，要求地下化通車前後的交通指引、周邊動線等措施，需謹慎處理、加強宣導。

今會勘前有個小插曲，有工程車占用車道進行吊掛作業、使得附近交通組塞，劉世芳立即向各單位反應並立即改善﹔她認為施工若貪圖方便、行人就有危險﹗距離完工尚有兩個月，建議甲種圍籬盡早內縮，完善交通指引及周邊動線宣導則是當前準備工作，須謹慎處理。

今出席單位眾多，包含高市議員李柏毅、黃石龍，市議員參選人黃文志、李雅慧，立委陳其邁特助、市議員林瑩蓉特助及梁西榮里長、左營區長胡俊雄等。

劉世芳表示，工程範圍之外還有其他施作工程，從下橋段開始，慢車道皆圍起來，機車從快車道通行非常危險。

水利局副局長陳琳樺、交通局副局長張淑娟各自說明，目前圍籬外仍維持機車道5米寬度，圍籬內有永久性水溝及已完成公車停靠處。

市議員李柏毅則要求「用路人安全第一」，希望能克服水溝等問題，再讓出一米空間也很好﹔鐵道局副處長劉雲生承諾盡早將不必使用的機具及電纜移除，後續再和各局處討論作為。

此外，有關鐵路地下化園道開闢工程，與會人士訴求一致，希望在規畫同時，須考量到機車族轉乘及沿途住戶停車需求，不能只顧美觀而忽略的實質停車問題。

劉世芳另針對左營一帶交通規劃提出長遠構思，認為須將新台17線動線一併納入考量，包含內惟地下道填平、高架橋是否保留﹖及楠梓加工區以北車流日漸增加，各分流段用路分析都是連帶影響，都需要全盤思考，她會列為重點監督。

目前左營火車站施工如期進行，進入站內視察的劉世芳特別佇足在左營「舊城」站牌前，她分享說「這是情感的記憶、與地方的連結」，過去左營稱舊城，劉世芳歷經一番苦心爭取，特別保留下來。