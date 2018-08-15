屏東阿禮部落小米祭 以祭儀原貌展現族人向心力

2018-08-15 19:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣霧台鄉阿禮部落歷經莫拉克風災而遷移到永久屋，仍為傳承古老文化而傾力，每年從未間斷舉辦的「阿禮部落小米祭」為務農的魯凱族感謝上天恩賜，並與族人及其他各部落共享平安、慶祝豐收的傳統祭典，今年的小米祭在今天（15日）登場，族人齊聚一堂，展現向心力。

阿禮部落小米祭在長治百合阿禮村入口意象邊廣場舉行，除了傳統祭典，今年加入部落市集，邀請因莫拉克風災造成部落地滑而遷居的吉露部落一同參與，展現原鄉生命力。

阿禮部落大頭目包基成表示，今天逢平日，但許多外地族人仍放下繁忙工作，返鄉參與部落最重要的小米祭，為讓這個傳統的節日傳承下去，即使經過風災「我們從未間斷」，今年是災後第9年，部落族人仍維繫深厚的情誼。

今年的小米祭不同於前幾年在風雨操場舉行，而是全村5個鄰，在戶外廣場各自搭建了茅草屋，展示今年豐收成果，是災後首度以接近原貌的祭儀舉行；動人的文化義涵一一呈現，例如「感恩小米露」，為感念部落撒巴浪家族女性勇敢退敵的事件，每年在小米祭的第一口小米露必定由撒巴浪家族代表領受；另有男丁禮、佩戴百合花、情人的獻禮、未婚女性盪鞦韆等。每個習俗皆代表部落最獨特又瑰麗的傳統文化。

屏東科技大學社區林業中心陪伴阿禮部落重建，今天團隊也參與小米祭；屏科大森林系陳美惠教授表示，初期以生態旅遊做為原鄉重建的策略，這些年陸續陪伴台24線包括阿禮、大武、德文、達來等部落建立完整模式及旅遊服務體系，但生態旅遊屬於3級產業，部落的重生需要1、2級產業支持，未來將要推動林下經濟影響力，包含阿禮部落、吉露部落等進行段木香菇的種植、中草藥栽培、林下養蜂等。