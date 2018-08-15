雄女女老師拒借演藝廳 教局女股長怒罵「馬的，賤人！」

2018-08-15 17:46

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市要舉辦音樂比賽，教育局黃姓女股長向高雄女中王姓女老師協調商借該校演藝廳，雄女正好是學校校慶，女老師拒絕借出，女股長竟情緒失控，飆罵女老師「馬的！賤人」，女老師自覺委屈，在臉書PO文，還自嘲：「她可能甄環看太多了！」

對此教育局表示，將組調查小組查明，若屬實將提考績委員會議處。女股長也解釋於電話中怒罵女教師純為誤解，溝通過程中，雖各有立場，但皆以學生權益為出發點。

教育局表示，協調場地是配合今年11月間舉辦的全國學生音樂比賽高雄市初賽，教育局與4個場地學校協調，希望賽程不影響學校作息，保障學生參賽權益。

雄女王姓女老師14日晚間在自己臉書PO文指：「教育局要借我們學校場地（演藝廳），辦音樂比賽」「借的時間剛好是我們學校校慶，所以她（教育局股長）希望我們能改校慶時間。」

女老師質疑女股長：「這是什麼自我中心的邏輯？」「借你辦一場本校無人參加的音樂比賽，要犧牲掉全校近2800名師生的校慶，還要我動全校行事曆？」女老師感嘆：「我資質駑鈍，看不出來這其中的合理性！」

女老師說，教育局要商借雄女校慶場地，並非她一人或者訓育組便可決定。但拒絕女股長後，對方竟在電話中怒罵她：「馬的，賤人！」老師自嘲：「她可能甄環看太多了！」

有媒體取得女老師和女股長的手機LINE對話截圖。女老師不敢置信女股長爆粗口，反問女股長：「您剛剛說馬的，賤人？我有聽錯嗎？」女股長連忙解釋：「我們剛剛同仁在開玩笑跟我鬧、抱歉讓你見笑了！」

女老師追問：「可是你在跟我講電話耶！」女股長回：「我們弄公文弄到精神崩潰了，所以就會鬧」女老師再質疑：「所以才這麼直接？」女股長又解釋，當時她以為通話結束，與同事嬉鬧才會讓不雅粗口傳入電話，並解釋所謂的「賤人」是教育局同仁在罵她。